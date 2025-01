No i prawidłowo. TO wszystko to maszynki do wyciągania pieniędzy.

WHO pewnie by jeszcze trwało i nikt by na nich nie zwracał uwagi gdyby nie to jak się ośmieszyli podczas COVID.

Mieliśmy być przygotowani na takie scenariusze a choroba się rozprzestrzeniła na cały świat.

A później mieliśmy całą serię złych decyzji które dobiły tylko światowe gospodarki.

WIęc po co to WHO? I tak każdy kraj sobie sam wyznaczał swoje restrykcje. A gospodarczo Pokaż całość