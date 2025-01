Branży gier to nic nie nauczy. Wszędzie piszą, że wina to ogólnie zły scenariusz a nie woke. Concord też miał inne wady niż woke. Unknown 9 czy Dustborn tak samo.

Nawet niemal alt-rightowe Kingdom Come Deliverance 2 dodało opcję homo romansu i czarną postać historycznie od czapy.