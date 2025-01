O patologii już chyba wszyscy się wypowiedzieli na każdy możliwy sposób. Zastanawia mnie jedynie, dlaczego taksówkarz dopuścił do sytuacji, że ktoś mu wszedł do auta? Przecież to jest twoja pierwsza linia obrony, a nowoczesne samochody, z tego co wiem, zamykają się automatycznie. Do tego nawet nie powinno dojść. Następnym razem niech złotówa się wyposaży w gaz pieprzowy.