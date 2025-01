Bo wszystko musi być tańsze a dlaczego?

Bo my chcemy wszystkiego - kiedyś kto marzył w własnej kamerze, telewizorze, ekspresie do kawy?

Dzisiaj jest wszystko w zasięgu ręki.

Kiedyś słyszałem rozmowę jak koleś mówił:

- panie ja myjkę ciśnieniową to pierwszy w mieście miałem (miasto 100 000 mieszkańców), malucha mogłem za to kupić ale jaka dobra była, ile to lat mi służyła itd...

Na co koleś mówi to dlaczego chce pan kupić myjkę dzisiaj za