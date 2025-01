Swoją drogą ja się już od dawna zastanawiałem ile jest jeszcze w USA polaków którzy wyjechali na wizie turystycznej w latach 80 i 90 (no i nie zalegalizowali swojego pobytu). Do kilkunastu lat żyją jak książkowi szczuropolacy, gdzie mogii by sobie wyjechać do Irlandii albo UK (to kilka lat temu) i żyć z tym samym językiem na "w miarę równych" prawach.