WTF, co to za abstrakcja? Chłop jedzie i jak nigdy nic mówi, że ktoś chce go zabić, gadka spokojna jak w filmie przyrodniczym, niby jakaś Mazda, niby jakieś osoby, jeszcze dokładnie auto filmuje, patrzcie, zaraz mi zajebie...

Mazada zupełnie z d--y wyjeżdża z parkingu prosto w chłopa i nagle odpala się w nim taka adrenalina jakby właśnie Boga zobaczył



Niesamowita jest ta ludzka psychika