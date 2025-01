Co za debil napisał ten artykuł, on jest tak prawdziwy jak tezy, że Putin ma raka i umrze do końca 2022 roku. NCI to nie państwowa firma IT i nie żadna największa w Rosji, dno i 2 metry mułu. Nie żebym lubiła Rosję, ale po prostu nie lubię taniej prymitywnej propagandy.