Jak widzę dowolnego polityka który mówi jaki to dobrobyt jest w kraju, to momentalnie mi się nóż w kieszeni otwiera (nawet jak go tam akurat nie mam). Dziurawe drogi, brak atomu, sprzęt do szpitali kupuje dziad w czerwonych gaciach, armia tak silna że bez parasola ochronnego USA dawno by nas podbito, nawet porządnych marek nie mamy. Nie będzie atomu, chyba że USA to wybuduje i będziemy im płacić za to, że produkują Pokaż całość