Jak ktoś sam z siebie nie zatrybił co jest niedobrego w takim jeżdżeniu i parkowaniu to już nie zatrybi. To samo z "rutynowymi" kontrolami kierowców i legitymowaniem bez powodu. Niektórym to ich własne prawa bardziej przeszkadzają niż się przydają. Ja tam chcę się czasem przejść po chodniku bez wchodzenia w dziurę albo omijania zaparkowanych samochodów ulicą.