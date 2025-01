Poznałem w życiu dwóch ratowników medycznych.

Nie chce zrobić nikomu złego PRu, ale to byli socjopatyczni psychopaci. Śmiechy z kręcenia bączków dyndającym z sufitu trupem na linie lub opowiastki o tym jak butami w dwójkę przyciskali twarzą do podłogi gościa który prosił o niepodawanie mu zastrzyku to tylko wisienka na torcie.

Ja rozumiem że trzeba mieć pewien poziom znieczulenia do takiej pracy, ale ja się spotkałem z odczłowieczeniem.

