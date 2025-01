Dlaczego w Polsce każdy problem załatwiany jest od d--y strony? Jak obniżyć ceny najmu czy samych mieszkań? Rzucić na rynek setki tysięcy pustostanów. Jak to zrobić? Oczywiście podatkami. Bo zmiana przepisów by niepłacącego lub dewastującego lokatora można było wywalić na pysk w ciągu kilku dni, to już nie.... To przerasta naszych sejmowych tytanów intelektu.