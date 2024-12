Pomijając fakt, że to pewnie outlet to czemu mieliby niby sprzedawać w Polsce taniej skoro sprzedaż idzie też dobrze gdy są droższe? Tylko debil by obniżał ceny by mniej zarobić. Jakby w Polsce ludzie nie kupowali, to by obniżyli ceny. To nie są towary, które są drogie ze względu na niską dostępność tylko wiszą w wielu sklepach.