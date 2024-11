Dobrze choć, że status pani zmienili. Świadkiem najpierw była... K---a, chyba myła te dzieci, przebierała. I co, siniaki i rany to z powietrza się wzięły? Nie zapaliła się bidulce żadna lampka?

Chłop do utylizacji, ale ona co najmniej do sterylizacji, żeby się k---a nie mnożyła.