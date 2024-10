Rok 1999 to w ogóle była nuda. W kinach same szmiry jak Matrix, Zielona mila, Fight Club, Szósty zmysł, SW: Episode I, Dogma, American Pie czy kinowa wersja South Park.



W polskim kinie także stagnacja: Dług, Kiler-ów 2-óch czy Ogniem i mieczem.



Muzyka to nie tylko Bomfunk. Premiery mają Metallica z W-----y in the Jar, The Offspring z Pretty Fly, Kravitz z Fly Away. W Polsce Kayah rozbiła z Bregovicem bank, Górniakowa Pokaż całość