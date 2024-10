Obecny system promuje bardziej 2 i 3 pokolenie. Zwyczajnie łatwiej jest startować z jakiegoś pułapu lub rozwijać się mając zapewniony dobry byt bez stresu o przetrwanie. A jak ktoś jest w miejscu 1 pokolenia na dorobku to trwa to do starości zanim coś osiągnie najczęściej. Rozwój też schodzi na dalszy plan, ważniejsze zarabianie.

A czy jest efektywniejszy system, żeby wszyscy mieli Równe Szanse na starcie…