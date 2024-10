Tak się właśnie obchodzi unijne cła. Samochody będą przyjeżdżać w częściach z Chin u nas będą to składać do kupy i wypuszczać na rynek z wlepką made in UE ¯_(ツ)_/¯



"Początkowo wszystkie dostawy aut będą realizowane z Chin, jednak w przyszłości montaż małego samochodu miejskiego T03 ma odbywać się w fabryce Stellantis w Tychach. Pozwoli to firmie uniknąć cła nakładanego przez Unię Europejską na samochody elektryczne importowane z tego kraju."