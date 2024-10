Co też Pan powie??!! A o gumie do żucia w kształcie papierosów to nie słyszeli? A "Szampan bezalkoholowy" dla dzieci to "mleko"? Toż to od zawsze wpaja się dzieciom "odpowiednie standardy zachowania"! To przecież świadomi rodzice podsuwają swoim pociechom kieliszek napoju udającego a-----l. A po co?? A dokładnie po to, żeby od maleńkości kształtować właściwe, oczekiwane i uważane za normalne standardy zachowań! H-I-P-O-K-R-Y-C-I!!!!