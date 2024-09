Jeżeli mam wybierać między procedurami, a życiem pacjenta to wybieram procedury.

Pierwsze jak coś się stanie to jest badanie o to kto nie dopełnił procedur. Media trąbią i robią dochodzenie kto jest winny niezachowania procedur. Potem jest grilowanie i ciąganie po sądach.

Za żadne pieniądze nie sfrajerze się utraty pracy, ciągania mnie po sądach, odszkodowań jak coś pójdzie nie tak.

Mam swoje życie, chce je przetrwać bez zbędnych ekscesów i bycia terroryzowanym Pokaż całość