Bank chce ode mnie informacji na temat źródła moich dochodów. Co go obchodzi mój majątek? To skandal! napisał do nas jeden z czytelników. I rzeczywiście banki regularnie proszą klientów o uzupełnienie pewnych danych, np. źródeł dochodów czy danych kontaktowych. Wyjaśniamy, dlaczego to robią.