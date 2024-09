w firmie brata szef krzyczał **** i ciągle narzekał, imie janusz tak z wąsem ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ), wieszał plakaty uciekiniera do EU Budki i całej tej bandy na swoim płocie przed firmą, zmuszając pracowników na przymusowe oglądanie politykerki, a że podatki i że musi płacić pracownikom bo pis taki zły to już nawet nie gadam ile się najęczał (najlepiej 5zł na godzinę by dawał) , o Pokaż całość