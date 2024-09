Pole pod wykresem sinusa ( czyli całka) to przeslana energia, 3 sinusy nachodzace lekko na siebie ( przesuniete w fazie120stop tak jak uzwojenia na obwodzie generatora) przesylaja pierwiastek z 3 wiecej energii w tym samym czasie. 3 fazy dlatego że to najlepszy kompromis miedzy korzysciami z tego faktu a skomplikowaniem budowy wszelakich maszyn przy wiekszej ilosci faz. A dlaczego w ogole przemienny to chyba oczywiste juz na wykopie ;)