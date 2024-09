Napiszę z trochę innej strony (jak to będzie wygladać w przyszłym roku)

4666 brutto to około 3500 na rękę ale dla pracodawcy to już 5600 i to samych kosztów pracownika. Dochodzi do tego jeszcze koszt jego miejsca zatrudnienia (narzędzia, środki ochrony osobistej, różnego rodzaju licencje/pozwolenia/ubezpieczenia/wynajem, raty leasingowe i koszty energii). Jak ktoś ma mała działalność to całą administrację może próbować ogarnąć sam jak już jest trochę większa to bez księgowej, kadrowej, bhp Pokaż całość