Taki obraz Polski.



Witaminki krzyczą o tym, jak są uciskane w tym bezduszynym patriarchacie, podczas gdy ciągle nadawane są im nowe przywileje (darmowa komunikacja miejska, dni na basenie tylko dla kobiet czy dodatkowe punkty na studiach)



Nadawaniu przywilejów kobietom towarzyszy zdejmowanie z nich jakiejkolwiek odpowiedzialności czy presji społecznej. No bo jak to? Wymagać od witaminki rodzenia dzieci? Przecież to f-----m! Co innego jeśli chodzi o wysyłkę chłopów na front, przecież faceciki muszą Pokaż całość