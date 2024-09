Zapraszam do zapoznana się z uproszczonym schematem rozmpoznawania smierci mózgu.

Po samym angio-tk tetnic mózgowych które nie wykaże przepływu trudno liczyć, że mozg będzie jakkolwiek funkcjonował a mimo to wykonuje się kolejne badania.

Jedna rzecz w tym materiale nie klei się. Gdyby stwierdzono śmierć mozgu tak lege artis to żadnego przewożenia do innych spitali by nie było. Wtedy albo pobranie narządów albo zakonczenie opieki nad potencjalnym dawcą (respirator i leki out).

