Slowo Słowianie pochodzi od Słowa. To byli ludzie którzy rozumieli swoje slowa. Jak ktos mowil niezrozumiale, bełkotał to byl Niemcem. W początkach ubiegłego milenium Niemcami byli określani np Francuzi- niemcy paryscy.



Germanizacyjnym kłamstwem 19 wieku jest wywodzenie Słowian od Slave. Po ch mielibyśmy się sami siebie nazywać w obcym języku? No ale jak spytasz wiekszosc ludzi to powiedzą ze Słowianie to slaves xD ok byl handel ludzmi, ale gdzie nie byl w Pokaż całość