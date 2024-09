Czyli UE sama tworzy problem a potem sama za nasze pieniądze będzie chciała go rozwiązać.

Najpierw do walimy kary bo za mało elektryków sprzedajecie (bo ludzie tego gówna nie chcą), potem zakłady zaczną się zamykać, bo niska sprzedaż plus jeszcze kary muszą płacić i UE widząc co się dzieje z naszych pieniędzy zacznie dofinansowywac żeby tylko ktoś to g---o chciał kupować. Bo prawda jest też taka, że gdyby elektryk był tańszy, to Pokaż całość