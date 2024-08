Duża ilość zapomina że gdyby nie te "dodatki" to z wypłaty by nic nie zostało- ja na przykład pracując jako nastawniczy miałem dodatek "ekwiwalent węgla" ale wypłacany jako hajs- i co, myślicie że to było w kwocie węgla co jest na rynku? XD stówę, do jakichś minimalnych wypłat więcej. to jest gówno a nie robota.