Zawsze mnie przeraża myśl że można być dobrym kierowcą, jeździć przepisowo i cóż z tego jak trafi na ciebie taki chwast? Jedyny ratunek to chyba tylko jeździć w miarę czymś nowszym konstrukcyjnie i nie spawanym z dwóch. Ale przy dużej prędkości to nawet to na niewiele się zdaje.