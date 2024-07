Co to był za mecz! Polscy siatkarze pokonali po niezwykle emocjonującym meczu pokonali Brazylię 3:2 (22:25, 25:19, 19:25, 25:23, 15:12) w swoim drugim meczu grupowym na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tym samym Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans do ćwierćfinału!