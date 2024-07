Warszawa to jets top 1 miasto w Polsce.

We Włoszech nr to Mediolan a 2 Turyn.

Rzym mimo że jest stolicą i największym miastem jest na 3 miejscu. Podobnie jest w Niemczech, największy Berlin jest na 12 miejscu najbardziej prestiżowych miast w kraju.

W sumie chyba tylko te 2 kraje w Europie mają sytuację że stolica nie jest nr1 i zawsze akurat do tych 2 "specialiści" porównują Warszawę