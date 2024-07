Co za debilizm. Nie, nikt nie chce walczyć z niezdrowymi nawykami.

Podniesienie ceny małpek to tylko podniesienie kwoty wydawanej na alkohol przez alkoholików. Małpek nie kupuje się bo są ekonomiczne, tylko dlatego że są łatwe do ukrycia.



Jedyne uczciwe rozwiązanie to zabronienie sprzedaży alkoholu powyżej 10% w pojemności niższej niż 500 ml.