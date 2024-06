Mam lepsze rozwiązanie. Zlikwidować te uprawnienia do emisji CO2



Niech UE obłoży tymi uprawnieniami do emisji CO2 takie kraje jak Chiny, Indie, albo USA wtedy ma to sens w ujęciu globalnym, ale my w europie martwimy się czy słomki są zrobione z plastiku a 7 z 8 najbardziej zatruwających oceany rzek znajduje się w Azji a ta jedna do Amazonka.