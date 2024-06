Oglądałem kiedyś ciekawy reportaż o długowiecznych ludziach skromnie zyjących na Kaukazie. I wyszło na to że oni długo żyją głównie dlatego że z racji wiku są najbardziej szanowani w swoim lokalnym społeczeństwie. Po prostu ich zdanie jest najważniejsze. Oddanie seniora do domu starców to hańba dla rodziny. Dodatkowo seniorzy codziennie mają sporo ruchu, bo póki mogą, to pracują w swoim gospodarstwie, gotują, sprzątają.