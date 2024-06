Pamietam, jak byl wielki sukces lodzkiej policji bo na terenie oczyszczani sciekow znalezli uprawe marihuany. Wielki sukces, wizatacje oficjeli ktory przujechalk robic sobie zdjecia na zbiorniku do osuszania gowna bo byly tam krzaki marihuany. Wszystkich pracownikow przesluchano, nikt nic nie wiedzial. Ale nie bylo informacji co dalej, bo sie okazalo ze to samosieja z gowna bez thc xD