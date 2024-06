Polska to mentalny wschód. Tu obywatel jest wrogiem. Chcesz się dorobić to należy cię gnoic. Jak się dorabiasz to kombinujesz, oszukujesz I gnoisz innych. Polityk, sędzia, lekarz, urzednik czy policjant jest elitą która może wszystko. Może i lepiej by było gdyby ruskie to wzięły I zaoraly na swoją modlę. Myślę że Polacy się dobrze w takim systemie odnajdują