Deweloperuch.pl ZBIÓRKA NA UJAWNIENIE DANYCH Z RCN
Deweloperuch.pl zbiera $$ na udostępnienie za darmo aktualnych cen transakcyjnych z różnych miast. Wystarczy np. 5000 zł aby odsłonić wszystkie aktualne inwestycje w Warszawie. Gdy kupuje się hurtowo są zniżki. Jeżeli rząd nie chce pokazać danych to sami je kupimy i pokażemy ludziom.acpiorundc
Komentarze (14)
Podoba mi się ruch społeczny, zanim ustawodawca ogarnie że furtka zostawiona dla deweloperów i rzeczoznawców posłuży do wyruchania zmowy cenowej to już będą złożone wnioski o wyciągnięcie danych całej oferty rynkowej xD
1. będzie większy rozgłos medialny
2. ceny transakcyjne na aktualnych sprzedawanych nieruchomościach będą jawne. Deweloperzy dostaną po tyłku, ciężka będzie negocjacja cen mieszkań.
3. politycy będą zmuszeni do zniesienia cen za RCN a nie tworzenie głupiego portalu DOM.
4. zacznie się ogólna imba