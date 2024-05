Zakaz sprzedaży jest bez sensu, któś mając np dom który niespełnia norm nie może go sprzedać zeby kupić mieszkanie które norme spełnia, ma najpierw wyremontować za niewiadomo ile a jak się nie da to pewnie zburzyć i odbudować. A jak dostaniesz w spadku dom w którym nie chcesz mieszkać rozumiem ma stać pusty. Genialne.



Taki zakaz wynajmu gdyby wszedł to miałby wiadomo gdzie.