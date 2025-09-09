Z testami na ojcostwo powinno być prosto i łatwo:

Domniemany ojciec mówi sprawdzam:

1. Okazuje się, że jest ojcem to płaci za test no i odpowiada za dziecko jako ojciec.

2. Nie jest, nie odpowiada za dziecko, za test płaci matka.



Matka może pozwać każdego z ulicy, że jest ojcem i ten musi robić test, zasady takie jak wyżej. Pokaż całość