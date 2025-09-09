Facet może płacić alimenty na cudze dziecko, zaprzeczenie ojcostwa nie wystarczy
W Polsce zdarzają się przypadki, w których mężczyzna zaprzeczający ojcostwu w sądzie nadal jest związany konsekwencjami finansowymi wobec dziecka. Kluczowym kryterium jest dobro i interes małoletniego, a prawo rodzinne stawia je ponad prawdę biologiczną.kasia-nowak85
Komentarze (58)
https://www.rynekzdrowia.pl/Polska-i-swiat/Francja-tam-testy-DNA-na-ojcostwo-sa-zakazane,11994,15.html
Czyli można pójść do pudła za uchylanie się płacenia alimentów na dziecko będące np. owocem zdrady małżeńskiej. XD
TL;DR:
@alexmich: ty chyba jesteś socjopatą
Najśmieszniejsze są kraje typu Francja, gdzie po wstępnych konsultacjach chyba wyszło, że blisko 30% facetów wychowuje nieswoje dzieci.
Co wtedy zrobiono? Zakazano robienia prywatnie testów na ojcostwo, żeby czasem społecznie szambo nie wybiło ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Test na ojcostwo może tam być prawnie zrobiony tylko z nakazu sądu więc od razu musisz szykować się na wojnę, żeby w ogóle móc sprawdzić swoje podejrzenia.
Testy
Skoro dobro dziecka jest najważniejsze, to bierze się matkę i pyta się jej, na których prąciach skakała. Jak wie, to sprawa prosta, jak nie wie to ma kurła pecha.
Czas poruszyć kolejną "minę" - a to dlaczego dziecko jest najważniejsze?
Czy dobro jednego dzieciaka przeważa nad dobrem 2-ga dorosłych?
Nic dziwnego, że młodzi boją się mieć dzieci i gdyby nie instynkty to już byśmy wyginęli.
Żeby nie było - dziecku należy się opieka i bezpieczeństwo, ale gdy stawiamy je na piedestale, ponad rodzicami, to uważamy, że można poświęcić każdego w
Domniemany ojciec mówi sprawdzam:
1. Okazuje się, że jest ojcem to płaci za test no i odpowiada za dziecko jako ojciec.
2. Nie jest, nie odpowiada za dziecko, za test płaci matka.
Matka może pozwać każdego z ulicy, że jest ojcem i ten musi robić test, zasady takie jak wyżej.
Należy ten temat jak najszybciej uporządkować. Dać wszelkie starania, aby ojcostwo można było zweryfikować (tylko prawda nas wyzwoli) na żądanie, oczywiście na wolnym rynku, nie dolewajmy obciążeń budżetu Rzeczypospolitej, bo nie zjemy #pdk. ( ͡º ͜ʖ͡º)
W przypadku, gdzie ojciec okazuje się nie być tym biologicznym (zdrada i te klimaty), a alimenty były płacone - obciążenie