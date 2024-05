W dniu, w którym opisaliśmy w Onecie, jak fatalnie mają być traktowani pacjenci poznańskiego szpitala psychiatrycznego, doszło do kolejnego skandalu. Na oddział nie przyjęto młodej poznanianki po próbie samobójczej, która po odesłaniu jej z kwitkiem, poszła na most i skoczyła do Warty.