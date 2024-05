To nie do końca coś pozytywnego.

Do Polski przyjechały setki milionów złotych niewiadomego pochodzenia, których nikt nie sprawdził.

Takie zjawisko ma niszczący wpływ na lokalny biznes. Spróbuj sobie zawieść 100k euro z Ukrainy do Niemiec i rozkręcać biznes, tak przetrzepią dupę, że głowa mała. Nas obowiązuje AML/KYC, ale jakoś nie ma procedur by sprawdzić dokładnie Ukraińców wwożących hajs do Polski.