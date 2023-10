Ofert pracy na portalach od groma w całych niemczech, nawet na zadupiach da się znaleźć pracę w moment i to bez znajomości języka. Tylko po co iść do roboty za tę minimalną 1500 eur netto jak można dostać 500 eur zasiłku Hartz VI plus opłacenie mieszkania. Sami sobie stworzyli taki ułomny system, leniwi to wykorzystują.