Ha, ciekawe ilu Polaków studiowało w ten sposób przed przystąpieniem do UE? Sam w taki sposób pojechałem do Londynu. Co prawda na początku chodziłem do szkoły bo nie mogłem znaleźć pracy, ale jak tylko robota zaczęła mi kolidować z zajęciami to musiałem z nich zrezygnować. Nie oszukujmy się że prywatnym uczelniom zależy żeby ich studenci chodzili na zajęcia. Kaska ma się zgadzać i tyle. Szczerze to jakoś mnie ten temat nie bulwersuje, Pokaż całość