Jemu sie marzy bycie influencerem, ale takim influecerem merytorycznym, żeby go zapraszali do telwizji i dawali co najmniej dyszke za setke do wiadomości. Myśle że chciałby zostac poważanym komentatorem politycznym, uznawanym za opiniotwórczego mózgowca. Ma gigantyczne parcie na szkło