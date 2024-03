Byłem wcześniej w różnych sądach ale to co się odwala w rodzinnych to jest dramat. Mam sprawę gdzie umoczeni są ludzie łącznie z dyrektorami sądu rejonowego i okręgowego (koneksje rodzinne). W obu instancjach moi prawnicy byli zszokowani tym co się odwaliło na sali sądowej. Teraz się włączył rzecznik praw dziecka. Może kiedyś jak się to wszystko skończy to opiszę sprawę jak wcześniej nie wyjadę.