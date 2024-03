Powiedz alkusowi pijącemu hehe piwko wieczorem że ma problem to przyjmiesz pełen wachlarz - od bluzgania, przez zaprzeczenie do śmiechu. Prawda jest taka że alkohol to gówno i jeśli pijesz od wielkiego dzwona to spoko, ale jeśli wszystkie spotkania, wyjścia i aktywności obracają się wokół tego ścierwa to jesteś alkusem. Nie musisz lać pod siebie pijąc tanie piwo, droga whisky w każdą sobotę to tez #!$%@? uzależnienie.