Zaczyna się powoli😉Chińczycy wkraczają na rynek…zachodni producenci zaczynają protestować mówią o elektrykach😂choć mieli olbrzymie marże. Trzeba teraz zrzucić na unię, bo się okazuje że Chińczyk potrafi zrobić auto o 1/3 taniej do tego jeszcze przewieźć Do Europy. Teraz oczywiście będzie kampania, że chiński rząd dopłaca im do aut 😏hehe ile miliardów vw wziął od unii ile merc 😏nie dajmy się zmanipulować kupujmy najtaniej