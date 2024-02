Co to za twór: lojalny pracownik xD Lojalny to możesz być w małżeństwie, a nie wobec kogoś komu sprzedajesz swoją pracę. Ewentualnie lojalny niewolnik, to by się zgadzało ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

To jest biznes i dla korpo jesteś cyferkami. Jak matematyka się nie zgadza to cie kasują. Korpo żyje tylko dla kasy.