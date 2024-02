Polska będzie jedynym krajem na świecie w którym młodzi emigrują bo jest brak mieszkań Pomimo kurczenia się społeczeństwa i wysokiej umieralności i przy dwóch milionach pustostanów i jednocześnie otwiera się granicę na Hindusów i inne Bangladesze, jeżeli to kkuurrwwaa nie jest cyrk to ja już nie wiem co nim jest xD