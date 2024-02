Jak kier0wca osobówki rażąco przekracza prędkość w zabudowanym to jest lament, że jak to, że wolność mu odbierają, bo prawo jazdy traci, a w ogóle to znak był z dupy, a przecież droga szeroka, no jak to, co to ma być, skok na kasę, limity prędkości to tylko sugestia, a prędkość trzeba dobierać do warunków drogowych!!!!! Ale jak ten sam kierowca zobaczy ciężarówkę wyprzedzającą na zakazie, rowerzystę poza ścieżką, taksówkę na chodniku, Pokaż całość