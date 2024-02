Ej, ale w excelach się zgadza i tylko to się liczy.

680-konne Porsche Panamera pali 3l/100km.

460-konny Ford Explorer pali 2.9l/100km.

360-konny Peugeot 508 PSE pali 2l/100km.

Wszystko jest ok.



No może poza tymi małymi zasrańcami, bo np. 116-konna Toyota Yaris pali 3.8l/100km - strasznie dużo.